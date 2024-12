Júlio César relata desejo de Jorge Jesus em retorno: 'Fala do Flamengo e se emociona'

Nesta quarta-feira, em entrevista ao Charla Podcast, o ex-goleiro Júlio César revelou que o técnico Jorge Jesus demonstrou vontade de retornar ao Flamengo. Segundo ele, o técnico português, que brilhou no Rubro-Negro entre os anos de 2019 e 2020, se emociona quando fala sobre o time carioca.

O goleiro, que foi treinado por Jorge Jesus em 2014, no Benfica, ainda afirmou que foi um dos que pediu para o português vir ao Brasil em 2019.

"Com certeza ele tem vontade de retornar ao Brasil. Antes dele vir para o Flamengo, nós nos reunimos três vezes. Falei que ele não tinha noção de para onde estava indo. Eu falei que se comprassem o barulho dele, iria ganhar tudo. Ele fala do Flamengo e se emociona, é um grande treinador. Eu acho que se ele soubesse falar inglês, iria treinar equipes de outras ligas. Um treinador como ele, tinha que ter ao menos uma Liga dos Campeões no currículo", disse Júlio César.