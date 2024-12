João Fonseca estreia no Next Gen ATP Finals com vitória sobre número 20 do mundo

"Foi uma boa partida. Eu sabia que seria difícil desde o primeiro ponto. Eu também sabia que a vitória que tive contra ele no Rio seria parte desta partida. Ele também sabe do que sou capaz... Acho que em momentos importantes, joguei melhor. Fui até a bola e joguei agressivo como sempre jogo. Acho que essa foi a diferença hoje", disse o brasileiro após o jogo.

O duelo de fato não foi fácil. O brasileiro desperdiçou dois set points no tie break do primeiro set, vencido pelo francês. Atrás do placar, João se recuperou, venceu os dois sets seguidos e virou o jogo. Todavia, Fils conseguiu a vitória no quarto set e forçou o quinto e derradeiro set. Fonseca não se intimidou com a resposta do rival, fez 4/1 e fechou o grande triunfo em Gidá.

Com a vitória, Fonseca assumiu a liderança do Grupo Azul do torneio. Além do carioca e de Fils, a chave também conta com o norte-americano Tien e com o tcheco Mensik. O brasileiro encara o atleta dos Estados Unidos nesta quinta-feira.