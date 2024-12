Interessada em ajudar com Pogba, Fatal Model se torna maior doadora da vaquinha da Arena

A Fatal Model deu mais um passo nesta quarta-feira para ganhar notoriedade entre os corintianos. Após divulgar na última segunda que estaria interessada em ajudar com os salários de Paul Pogba em uma eventual vinda do francês ao Corinthians, a empresa se tornou nesta quarta a maior doadora da vaquinha para a quitação da Neo Química Arena. O site de acompanhantes de luxo doou R$ 200 mil para o projeto organizado pelos Gaviões da Fiel.

Em seu perfil oficial no X, a Fatal Model contou com a ajuda de Marcelinho Carioca, Edilson Capetinha e Vampeta, ídolos do Corinthians, para divulgar sua doação. Depois, a diretora da empresa, Nina Sag, aparece e confirma o valor enviado à vaquinha, convocando todos os patrocinadores do clube a ajudarem da mesma forma.

"Acabamos de fazer um pix. Mandamos R$ 200 mil para ajudar, porque a Fiel merece. Ficamos felizes com as mensagens de carinho e apoio que recebemos da torcida. A casa do povo merece tudo. Por isso, convidamos outras marcas a se juntarem e fazerem o mesmo, principalmente os patrocinadores do clube: Nike, Esportes da Sorte, Banco BMG, Postos Ale, Ezze Seguros...", diz Nina Sag.