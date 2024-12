Há 19 anos, São Paulo conquistava o mundo pela terceira vez

Os ingleses eram apontados como favoritos, e realmente o confronto não foi fácil. Não demorou muito para sair o gol do São Paulo, mas segurar o placar foi o desafio. O lançamento de Fabão e o domínio e passe de Aloísio resultaram no gol de Mineiro.

No segundo tempo, o Liverpool foi ao ataque e pressionou muito. Entretanto, bateu contra uma parede formada pela linha de zaga do São Paulo e, principalmente, por Rogério Ceni. O goleiro fez dez intervenções no jogo, sendo seis delas com elevado grau de dificuldade.

Yokohama-JAP viu, além da bandeira do São Paulo novamente no ponto mais alto do mundo, Rogério ser premiado como o melhor jogador do campeonato.