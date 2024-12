Gyökeres marca na prorrogação, Sporting supera o Santa Clara e avança às quartas da Taça de Portugal

O JOGO

O Sporting foi melhor no primeiro tempo e perdeu grande chance com Quenda, que mandou para fora com o gol vazio após cruzamento rasteiro de Catamo. Os Leões ainda tiveram gol anulado de Hjulmand, que dominou a bola com a mão após cobrança de escanteio.

Na segunda etapa, os mandantes continuram pressionando e quase abriram o placar com Trincão, que viu o zagueiro do Santa Clara tirar a bola em cima da linha.

Depois de algumas tentativas, o Sporting chegou ao seu gol. Quenda cruzou da direita e a bola chegou em Harder que, em sua primeira participação no jogo, desviou para abrir o placar aos 28 minutos.

Mas o Santa Clara, que pouco fez durante o jogo, conseguiu o empate nos acréscimos. Após escanteio, Gui Ramos desviou e a bola sobrou para Pedro Ferreira empatar aos 52, levando o duelo para a prorrogação.

Na prorrogação, o Sporting voltou à frente do placar com Gyökeres, que roubou a bola após recuou errado do zagueiro, driblou o goleiro e empurrou para o gol vazio, definindo o placar aos sete minutos do segundo tempo.