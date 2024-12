Fagner registra a temporada com menos jogos desde retorno ao Corinthians; confira

O lateral direito Fagner registrou a temporada com menos jogos desde que retornou ao Corinthians, em 2014. O defensor disputou 41 partidas oficiais em 2024, sendo 36 como titular.

Até então, a temporada com menos jogos de Fagner era a de 2022, quando entrou em campo 43 vezes. Seu ano de mais duelos foi 2019, com 59, somando todas as competições.

Fagner teve uma lesão na coxa esquerda no final de maio deste ano e voltou a ficar disponível em meados de julho. Além do período fora por questões físicas, o lateral teve a concorrência de Matheuzinho, que ganhou espaço com a chegada do técnico Ramón Díaz.