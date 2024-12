Facundo Torres desembarca no Brasil e fica perto de ser anunciado como reforço do Palmeiras

O Palmeiras está próximo de anunciar seu primeiro reforço para a temporada de 2025. Nesta quarta-feira, o atacante Facundo Torres desembarcou no Aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, onde irá fazer exames no clube e assinar o contrato para finalizar a transferência o Verdão depois de defender o Orlando City (EUA) por três anos.

Durante a negociação, o Verdão enfrentou a concorrência da equipe mexicana Cruz Azul, que entrou forte na briga pelo atleta. Contudo, o Alviverde levou a melhor e terá o jogador como reforço para a próxima temporada. O negócio deve girar na casa dos US$ 12 milhões (cerca de R$ 72,5 milhões).

Facundo Torres soma convocações para a seleção do Uruguai. Ele, inclusive, fez parte do grupo que serviu o país na Copa do Mundo de 2022, no Catar. No total, são oito aparições pela Celeste, com um gol e uma assistência.