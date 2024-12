Corinthians na Libertadores: tudo o que você precisa saber sobre o sorteio das fases preliminares

Como funciona o sorteio?

1ª fase (seis times)

Seis equipes estão classificadas para a primeira fase da Libertadores: Alianza Lima-PER, El Nacional-EQU, Defensor-URU, Nacional-PAR, Monagas-VEN e um representante da Bolívia que ainda será definido.

O sorteio vai definir os enfrentamentos entre esses times, no sistema de ida e volta, com o representante do pote 1 decidindo em casa. As três equipes que levarem a vantagem em seus duelos avançam para a segunda fase.

2ª fase (16 times)

Corinthians e Bahia, os representantes brasileiros nesse estágio do torneio, estão no pote 1 da segunda fase.