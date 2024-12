Com gol e assistência na final, Vinicius Júnior é eleito o melhor jogador da Copa Intercontinental

Nesta quarta-feira, pela final da Copa Intercontinental, o Real Madrid encarou o Pachuca no Lusail Stadium, no Catar, e venceu por 3 a 0. Vinicius Júnior, autor de um gol e uma assistência, recebeu o prêmio de melhor jogador do torneio.

Na terça, o brasileiro também conquistou o prêmio de melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa.

Na última temporada europeia completa, Vinicius Júnior foi peça fundamental nos títulos da Liga dos Campeões e do Campeonato Espanhol. O atleta disputou 39 jogos, marcou 24 gols e deu 11 assistências, sendo eleito o melhor jogador da Champions.