Boca Juniors tem interesse em Marchesín, goleiro do Grêmio

O Boca Juniors está interessado em contar com um novo goleiro para a temporada 2025. Desta forma, o clube argentino analisa algumas opções no mercado. Na lista, aparece o nome de Agustín Marchesín, de 36 anos, do Grêmio, segundo informações da TyC Sports, da Argentina.

Para tirar o arqueiro do Tricolor, o Boca Juniors teria que apresentar uma compensação financeira. Marchesín tem contrato com a equipe gaúcha até o final de 2025.