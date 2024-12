André Silva fecha 2024 sendo mais letal que Calleri e acirra disputa no São Paulo

Aproveitando as dores de Calleri na região posterior da coxa esquerda, André Silva emendou cinco jogos consecutivos como titular do São Paulo na reta final do Campeonato Brasileiro. Foi a primeira vez que o atacante atingiu uma sequência de partidas desta desde que chegou ao Tricolor.

Apesar de todo aproveitamento de André Silva no time do São Paulo, Calleri é considerado um dos maiores ídolos do clube nos últimos tempos e só não começará a temporada de 2025 como titular da equipe caso seu desempenho nos treinamentos seja bem abaixo do esperado.

De qualquer maneira, André Silva seguirá sendo importante para o Tricolor no próximo ano, em que o time terá as disputas do Campeonato Paulista, Libertadores, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro. O calendário será longo, e o técnico Luis Zubeldía certamente precisará de opções para rodar o elenco e manter a competitividade.