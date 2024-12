Santos e Giuliano avançam em conversas para rescisão de contrato

Um dos destaques do Santos ao longo desta temporada, Giuliano não deve mesmo ficar para 2025. O meia discute a rescisão de seu contrato com a diretoria e viu as conversas avançarem nos últimos dias.

O jogador de 34 anos chegou ao Peixe em janeiro, com contrato válido até o final do ano, com renovação automática. A permanência, porém, ficou em xeque após a demissão do técnico Fábio Carille.

Giuliano e Santos já debatiam uma possível quebra de contrato há cerca de um mês, mas a situação do jogador seguia indefinida. A ideia do clube, que ainda não anunciou um treinador para 2025, era esperara a chegada do novo comandante para tomar algumas decisões. Porém, nos últimos dias, as negociações evoluíram e caminham para a rescisão, que deve ser oficializada em breve.