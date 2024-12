Romero termina 2024 como artilheiro do estádio do Corinthians, mas vê Yuri Alberto se aproximar

O atacante Ángel Romero terminou o ano de 2024 como o artilheiro da Neo Química Arena. O camisa 11 foi às redes nove vezes no estádio do Corinthians na última temporada e manteve a liderança no ranking, mas viu o companheiro Yuri Alberto escostar.

Somando suas duas passagens, Romero marcou 38 vezes em Itaquera, enquanto Yuri Alberto chegou a 34 gols. O camisa 9 teve uma temporada mágica, com 16 gols anotados na casa corintiana.

Se por um lado Yuri leva a pior no número total, por outro ele se destaca na média de gols, com 0,45 por partida na Arena. Romero precisa de quatro jogos para marcar em Itaquera, enquanto o jogador ex-Internacional necessita de 2,2.