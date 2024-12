Rodada da NBA: Nikola Jokic faz triplo-duplo e comanda vitória dos Nuggets sobre os Kings

Seis jogos movimentaram a rodada da NBA nesta segunda-feira e madrugada de terça. Entre os destaques, o Denver Nuggets venceu o Sacramento Kings por 130 a 129, com grande atuação do sérvio Nikola Jokic, que marcou um triplo-duplo com 20 pontos, 14 rebotes e 13 assistências. Do lado dos Kings, Domantas Sabonis teve um duplo-duplo com 28 pontos e 14 rebotes.