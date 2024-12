Ponte Preta finaliza instalação de novos refletores no Moisés Lucarelli

Em reestruturação no futebol após o rebaixamento para a Série C do Brasileirão, a Ponte Preta também apresenta uma novidade em seu estádio. O time de Campinas anunciou a instalação de novos refletores no Moisés Lucarelli.

Nesta segunda-feira, o clube promoveu um teste noturno para avaliar a potência da iluminação. O clube espera trazer uma nova experiência aos torcedores.