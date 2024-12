Pedro Caixinha ganha força: Grêmio espera definir técnico nesta semana

A diretoria do Grêmio tem a intenção de definir o técnico até o fim desta semana. O nome que apareceu com força nas últimas horas é do português Pedro Caixinha, que deixou o Red Bull Bragantino durante a disputa do Brasileirão 2024.

Segundo informações do Correio do Povo, o nome de Caixinha é uma opção depois de algumas tentativas frustradas com outros treinadores. Tite era o preferido para assumir o Grêmio, mas a sua prioridade é fechar com uma equipe do exterior.