No tie-break, Campinas bate o Sesi Bauru e assume a liderança da Superliga Masculina de vôlei

O Campinas chegou à virada no terceiro set, quando construiu vantagem no começo, viu o Bauru encostar mais uma vez e venceu por 25 a 23.

No quarto set, o Campinas viu Bruninho sair lesionado e Maurício Borges sentir dores após contato com Darlan. O Sesi conseguiu virar no final e fechou em 25 a 22.

A partida foi para o tie-break e as equipes disputaram a vitória ponto a ponto. No ponto final, Adriano acertou um ace para dar a vitória para o Campinas, por 15 a 13 no último set.