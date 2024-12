Mirassol confirma contratação do técnico Eduardo Barroca

Com mais de 1??0??0?? partidas de experiência na Série ?? do Campeonato Brasileiro, dois acessos para a elite do futebol nacional e título da Copa do Nordeste de 2023, Eduardo Barroca é o novo técnico do Mirassol.

Eduardo Barroca estava livre no mercado desde a saída do Avaí, em abril deste ano. O comandante ainda tem passagens por Botafogo, Atlético-GO, Coritiba, Vitória, Bahia e Ceará.

Na próxima temporada, o Mirassol disputará a Série A do Brasileirão, o Campeonato Paulista e a Copa do Brasil. Recentemente, o clube anunciou as renovações de Muralha, Iury Castilho, Léo Gamalho, Zeca, Lucas Ramon, Negueba, Luiz Otávio e Gabriel.