Juventus goleia Cagliari e avança às quartas de final da Copa da Itália

Nesta terça-feira, pelas oitavas de final da Copa da Itália, a Juventus recebeu o Cagliari no Juventus Stadium e goleou por 4 a 0. Os gols foram marcados por Dušan Vlahovi?, Teun Koopmeiners, Francisco Conceição e Nicolás González.

Com o resultado positivo, a Juventus, que já entrou na fase atual da competição, avançou às quartas de final. Agora, a equipe encara o Empoli, que passou pela Fiorentina. Do outro lado, o Cagliari, que havia deixado para trás o Cremonese, se despede do torneio.

A Juventus retorna aos gramados no próximo domingo, diante do Monza, pela 17ª rodada do Campeonato Italiano. A bola rola às 16h45 (de Brasília), no Stadio Brianteo. No mesmo dia, o Cagliari encara o Venezia, também pela 17ª da competição. O jogo acontece às 11h, no Estádio Pierluigi Penzo.