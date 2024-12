Flamengo vira concorrente do Fluminense para contratar Richarlison

A diretoria do Flamengo segue em busca de um reforço para substituir Gabigol. Agora, o nome que ganha força no Rubro-Negro é o de Richarlison, que atualmente defende o Tottenham, da Inglaterra.

Segundo informações do UOL, o time carioca estaria disposto a pagar até R$ 130 milhões pela liberação do Pombo. Porém, a proposta não agradaria aos ingleses. A ideia do Tottenham seria receber cerca de R$ 250 milhões no negócio.