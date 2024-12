Especulado no Palmeiras, Alex Arce fala sobre jogar no clube: "Quem não gostaria"

Após circular notícias em que o Palmeiras teria interesse na contratação de Alex Arce, da LDU Quito, o jogador se mostrou empolgado com a possibilidade. Ao ser questionado se gostaria de jogar no Verdão, o atacante foi direto na resposta.

"Quem não gostaria de jogar?", disse em entrevista à rádio Versus.

Na sequência, perguntaram ao atleta se ele chegou a conversar sobre o assunto com Gustavo Gómez, com quem é companheiro na seleção paraguaia. Alex Arce, no entanto, desviou do assunto.