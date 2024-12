Dudu publica vídeo de despedida e faz pedido à torcida do Palmeiras: "Nunca se esqueçam de mim"

Dudu chegou ao Palmeiras em 2015 e fez parte da reconstrução do clube. Logo em seu primeiro ano, viveu altos e baixos, como ele mesmo relembrou. Depois de vacilar na final Campeonato Paulista, contra o Santos. Ele perdeu um pênalti no primeiro jogo e foi expulso no segundo. Dudu teve a redenção no fim do ano, sendo protagonista na conquista da Copa do Brasil, contra o mesmo rival. A comemoração de seu gol, na decisão, ficou marcada.

"Aquela comemoração foi muito espontânea. Foi muito emblemática. Aquilo ali é uma comemoração que pode pôr no quarto de casa, e deixar por muito tempo. Foi o retorno de um carinho que a gente recebeu durante a semana toda, uma torcida que acreditou na gente a semana inteira, que a gente poderia virar um jogo contra um time que vivia um melhor momento. A festa que a torcida tinha feito com a gente, acreditando, durante a semana, em nossa chegada no estádio, confiando. E no começo do ano, tinha vivido uma coisa não tão boa, perdendo um pênalti contra eles, na decisão do Paulista. Depois fui expulso no segundo jogo. Foi um extravaso da minha parte e do torcedor. Acho que eu nunca vi uma atmosfera no nosso estádio como teve ali", relembrou.

Pelo Palmeiras, Dudu conquistou 12 títulos, sendo um dos jogadores com mais taças no clube, com 12. Além disso, seu desempenho durante os anos rendeu diversos prêmios individuais. Ele deixou o clube com duas Libertadores (2020 e 2021), quatro Campeonatos Brasileiros (2016, 2018, 2022 e 2023), três Campeonatos Paulistas (2020, 2022 e 2023), uma Recopa Sul-Americana (2022), uma Copa do Brasil (2015) e uma Supercopa do Brasil (2023).

"O Palmeiras representa tudo para mim. Quando cheguei ao Palmeiras, ninguém conhecia o Dudu. Ouviam falar por ter jogado uma boa temporada no Grêmio. Cheguei ao Palmeiras em 2015 e elevamos o patamar do clube, que passou por algumas dificuldades, lutando para não cair à Série B. E quando teve meu anúncio, o torcedor voltou a acreditar mais no clube, que o Palmeiras tinha voltado a contratar grandes jogadores. Fico feliz por isso e acho que tudo o que Palmeiras está vivendo hoje, tenho uma parcela, como outros jogadores de outras épocas também. Espero que o torcedor jamais esqueça de mim, porque eu jamais vou esquecer o amor, o carinho e respeito que eles têm por mim", declarou.