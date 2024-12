Cria da base do São Paulo é emprestada para a Ponte Preta até o fim do Paulista

Com um contrato curto, válido somente até o fim do Campeonato Paulista, Pedro Vilhena tentará aproveitar a oportunidade para se destacar na Ponte Preta e, quem sabe, ganhar um espaço no elenco do São Paulo depois disso.

Pedro Vilhena tem vínculo com o São Paulo até o fim de 2026. Atualmente o clube busca a contratação de um meio-campista para a próxima temporada. Dependendo de seu desempenho com a Ponte no Paulistão, quem sabe a cria de Cotia não pode ser a solução para os problemas do Tricolor?