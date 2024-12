Cássio, Sheik e diretores aparecem entre os maiores doadores da vaquinha da Neo Química Arena

Nesta segunda-feira, os Gaviões da Fiel divulgaram, através da plataforma que abrange a vaquinha da Neo Química Arena, os maiores doadores do projeto lançado no último mês de novembro. Entre os nomes no Top 20, apareceram contribuintes conhecidos da torcida do Corinthians, como os ídolos Cássio Ramos e Emerson Sheik.

Um dos maiores ídolos do Timão, Cássio aparece na 15ª colocação, enquanto Emerson Sheik é o 31º maior doador do projeto. Na lista também aparecem diretores do Corinthians, como o diretor financeiro Pedro Silveira (4º) e Raul Corrêa da Silva (9º), este último um dos fundadores dos Gaviões da Fiel e da Camisa 12, principais torcidas organizadas do clube do Parque São Jorge.

Algumas celebridades conhecidamente corintianas também aparecem na lista, como o funkeiro MC Hariel, na 26ª posição, e o apresentador de TV Sergio Groisman, o 11º da lista.