Buscas sobre Ayrton Senna aumentam após série do Netflix

As dúvidas em torno da vida de Ayrton Senna não param de movimentar as pesquisas de internautas. De acordo com um levantamento da Oddspedia, empresa de inteligência esportiva, as buscas pelo piloto brasileiro aumentaram em 2400% após o lançamento do documentário Senna, na Netflix.

Só neste ano, duas produções com a história do brasileiro foram lançadas: o documentário Senna por Ayrton, da Globoplay, em maio, e a série Senna, da Netflix, no último dia 29 de novembro. Mas foi em 1 de dezembro, dois dias após a produção estrelada por Gabriel Leone que o interesse no Google atingiu o pico do período entre 1 de maio e 10 de dezembro. Considerando o dia anterior a série, as buscas aumentaram em 2400% após a obra.

Veja os principais assuntos relacionados ao piloto