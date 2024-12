Bahia derrota Avaí e assume liderança do Grupo A no Brasil Ladies Club

Nesta terça-feira, em confronto válido pela segunda rodada da fase de grupos do Brasil Ladies Cup, o Bahia enfrentou o Avaí no Canindé, venceu por 2 a 1 e assumiu a liderança da chave A. Ellen e Luana balançaram as redes para a equipe baiana, enquanto Paulinha descontou para as catarinenses.

Com o triunfo, o Bahia chegou aos quatro pontos e assumiu a primeira colocação do Grupo A, à frente do vice-líder Paraguai, que soma três, mas tem um jogo a menos. Já o Avaí, com a derrota, permaneceu com nenhum ponto, na quarta e última posição.

O Bahia volta aos gramados na próxima quinta-feira, às 20h (de Brasília), quando encara a seleção paraguaia, pela terceira rodada. No mesmo dia, às 16h, o Avaí joga contra o Pumas, pela segunda rodada da competição.