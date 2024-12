Atacante do Chelsea é suspenso provisoriamente após positivar substância proibida

Mykhailo Mudryk está com um grande problema fora dos campos. De acordo com a imprensa da Inglaterra, o jogador do Chelsea foi suspenso provisoriamente pela Federação Inglesa de Futebol (FA) após testar positivo para uma substância proibida no exame antidoping.

Em comunicados oficiais, Chelsea e Mudryk confirmaram que foram notificados pela federação sobre o ocorrido. O jogador, inclusive, alegou ser inocente e que nunca usou conscientemente qualquer substância proibida.