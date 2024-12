Após frustração na Bola de Ouro, Vinicius Junior é eleito o melhor jogador do mundo no The Best, da Fifa

Além disso, Vini também esteve presente na seleção dos onze melhores jogadores de 2024. O atacante do Real Madrid foi o único brasileiro do time do ano.

Outras premiações

Além do prêmio de melhor jogador do mundo, também foram distribuídos troféus em outras categorias. A brasileira Gabi Portilho, do Corinthians, foi premiada na seleção do futebol feminino da temporada, estando entre as 11 melhores jogadoras do mundo. Outra brasileira que ganhou destaque na premiação foi Marta. A jogadora recebeu o prêmio que leva seu próprio nome, pelo gol mais bonito do ano.

Outros brasileiros também receberam troféus, mas por questões extracampo. O meia Thiago Maia, do Internacional, recebeu o prêmio de Fair Play do ano devido à sua participação direta contra as enchentes que assolaram o Rio Grande do Sul. O jovem vascaíno Guilherme Granda recebeu o prêmio de melhor torcedor do mundo.

Veja todos os premiados