Abel Ferreira de saída? Veja o que sabemos sobre a situação do técnico do Palmeiras

O técnico Abel Ferreira, do Palmeiras, tem sido especulado no Sporting, de Portugal, como aponta alguns veículos portugueses. Nesta temporada, em termos de título e desempenho, o treinador teve seu pior ano à frente do Verdão desde sua chegada

A Gazeta Esportiva apurou, porém, que o treinador não tem conversas com a equipe portuguesa, e deve cumprir seu atual contrato com o Alviverde, que vai até o fim de 2025. Além disso, a presidente Leila Pereira, que tomou posse de seu segundo mandato no domingo, tem o desejo de renovar mais uma vez com o treinador.

Abel Ferreira foi contratado pelo Palmeiras no fim de 2020, ainda na gestão do ex-presidente Mauricio Galiotte. Leila assumiu o cargo da presidência e no triênio de seu primeiro mandato manteve o português no cargo. A mandatária já expressou sue desejo de mantê-lo na comissão técnica até 2027, quando encerra sua gestão.