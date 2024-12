Yuri Romão é reeleito presidente do Sport até o final de 2026

Romão foi eleito presidente do Sport pela primeira vez há exatos dois anos, no dia 16 de dezembro de 2022. No entanto, o mandatário está à frente do clube desde outubro de 2021, quando assumiu o posto após Leonardo Lopes renunciar.

Desde que Romão se tornou presidente, o Sport conquistou dois Campeonatos Pernambucanos (2023 e 2024), além do retorno à elite do futebol brasileiro, alcançado nesta temporada. Em 2025, o clube disputará o Estadual, a Copa do Nordeste, a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro.