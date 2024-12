Você acha que Zubeldía deve aproveitar o volante Luan no São Paulo em 2025?

Revelado pelo São Paulo, Luan defendeu o Tricolor de 2018 até 2023. Ao todo, foram 165 jogos, com seis gols e quatro assistências. Um dos tentos foi o da final contra o Palmeiras, no dia 23 de maio de 2021, quando o time do Morumbis bateu o rival por 2 a 0 e levantou a taça.

Porém, Luan viveu momentos de dificuldade. Em 2022, após se recuperar de lesão grave no músculo da coxa esquerda, o atleta não apresentou o mesmo futebol. Deste modo, o técnico, na época Rogério Ceni, optou por deixá-lo no banco de reservas. O cenário de repetiu com Dorival Júnior. Assim, o comandante liberou Luan para procurar um novo clube em 2024.

O último duelo com a camisa do São Paulo foi contra o Coritiba. O jogo, que terminou 2 a 1 para o time paulista, no Morumbis, aconteceu no dia 27 de setembro de 2023, pelo Brasileirão.