Vini Jr. é denunciado por responder provocações de torcida do Rayo Vallecano

O confronto terminou empatado em 3 a 3 e foi o último compromisso do Real Madrid antes da final da Copa Intercontinental, contra o Pachuca. Com o resultado, o clube madrilenho chega a 37 pontos, ficando na terceira colocação e perdendo a oportunidade de assumir a liderança do Campeonato Espanhol. O Rayo Vallecano, por sua vez, ficou com 20 pontos, na 13ª posição.

