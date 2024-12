Veja cinco fatores determinantes para a mudança de chave do Corinthians no Brasileirão

A chegada do técnico Ramón Díaz, sem dúvidas, mudou os rumos do Corinthians em 2024. O treinador argentino foi contratado para o lugar de António Oliveira e dirigiu a equipe durante 22 partidas no Brasileirão. Foram, no total, 13 vitórias, cinco e quatro derrotas - 66,6% de aproveitamento.

A série positiva na reta final, ainda, garantiu a permanência do comandante para a próxima temporada.

2 - Fator Memphis Depay

Outro ponto determinante foi a contratação de Memphis Depay. O jogador holandês agitou a torcida fora de campo e ajudou a equipe a subir de rendimento dentro das quatro linhas. Ele disputou 14 jogos, marcou sete gols e deu quatro assistências.

Isso, claro, sem contar com o envolvimento do atacante na 'cultura corintiana'. Memphis fez questão de conhecer, de forma profunda, a história do clube e também os costumes da Fiel torcida, o que auxiliou na sua rápida adaptação ao Brasil.