Torcida do Palmeiras entende que reforçar o setor ofensivo deve ser o foco para 2025

Torcida do Palmeiras acredita que o ataque é o setor que mais precisa de reforços para 2025, de acordo com enquete da Gazeta Esportiva. (Foto: Reprodução)

No setor defensivo, o Verdão possui algumas incógnitas. Na lateral-direita, apesar de titular absoluto da posição, Mayke sofre com frequentes lesões. Em sua ausência, o veterano Marcos Rocha apresentou certa irregularidade e o argentino Giay não recebeu tantas oportunidades.

Já na lateral-esquerda, Piquerez passa por recuperação após lesão no joelho esquerdo e não possui data de retorno definida. Caio Paulista e Vanderlan, substitutos imediatos do uruguaio, não têm correspondido como o esperado.

Para o meio-campo, Aníbal aparece como um dos destaques na contenção. Por outro lado, Richard Ríos não desempenha de forma regular desde o seu retorno após a Copa América e Zé Rafael vive momento de incerteza. Já na criação, o técnico Abel Ferreira pode contar com Raphael Veiga e Rômulo, que também não recebeu muitas oportunidades desde a sua contratação.

Por fim, Estêvão, Dudu e Lázaro são perdas certas do ataque Alviverde para 2025. Promovido ao profissional no começo do ano, Estêvão disputou 45 partidas, marcou 15 gols e deu 10 assistências. Ele foi eleito o craque do Campeonato Brasileiro e vai se juntar ao Chelsea, da Inglaterra, em julho. Já Dudu não teve seu contrato renovado e Lázaro, emprestado pelo Almería, da Espanha, também não permanece.