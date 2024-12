Torcedores do São Paulo votam para que jovem atacante Henrique receba mais chances em 2025

Na última quarta-feira, o São Paulo informou que chegou a um acordo para a renovação do contrato de Henrique. O vínculo do atacante de 18 anos, que era válido até o final da próxima temporada, agora se encerra em 31 de dezembro de 2028.

Nascido em Joinville, Santa Catarina, o jogador chegou às categorias de base do Tricolor com sete anos de idade. O jovem foi destaque no sub-17 e sub-20, recebendo, em 2024, a oportunidade de integrar o elenco profissional.

Porém, o atleta entrou em campo somente uma vez, no dia 25 de agosto, em partida válida pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. Neste dia, o São Paulo duelou diante do Vitória, no Morumbis, e venceu por 2 a 1.