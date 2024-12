Santos promove exibição de troféus e camisa de Pelé com entrada gratuita

Nesta quarta-feira, o Santos anunciou um evento de exibição de itens históricos do clube. A partir desta terça-feira (17) até o dia 27 (sexta-feira) deste mês, o Peixe irá promover uma exposição de troféus em parceria com a Associação Comercial de Santos (ACS), com entrada gratuita.

A exposição estará aberta para visitação de segunda a sábado, das 9h (de Brasília) às 19h. A Associação Comercial de Santos fica na Rua XV de Novembro, 137, no centro de Santos (SP).

Estarão expostos os troféus de diversos períodos da vasta história do Santos. Dentre outros, serão exibidas as taças históricas da Libertadores da América de 2011 e do Mundial de 1962. Outra atração será a camisa 10 eternizada por Rei Pelé, utilizada em 2024 apenas no Paulistão e retornará, em 2025, para a Série A do Brasileirão.