Ricardo Lomba é eleito presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo

Na noite desta segunda-feira (16), Ricardo Lomba e Silvio Bastos, da Chapa 1, foram eleitos presidente e vice-presidente do Conselho Deliberativo do Flamengo, em disputa com Álvaro Ferreira e Rodrigo Gama, da Chapa 2. Lomba ocupará o cargo no triênio 2025/2026/2027.

Ricardo Lomba assume o posto de Antonio Alcides Pinheiro da Silva Freire, presidente do Conselho Deliberativo do Rubro-Negro durante o mandato de Rodolfo Landim. Silvio Bastos entra no lugar de Gustavo Gomes Fernandes na vice-presidência.

Na última segunda-feira, Luiz Eduardo Baptista, o Bap, superou Rodrigo Dunshee e se tornou o novo presidente do Flamengo. Assim como Lomba, o mandatário comandará o clube carioca pelo próximo triênio. A cerimônia de posse está marcada para esta quarta-feira, no Salão Nobre da Gávea, às 19h (de Brasília).