Ramón só perde para Tite entre técnicos com melhor aproveitamento pelo Corinthians nos pontos corridos

Márcio Bittencourt, que comandou o Corinthians em 25 jogos na campanha do título de 2005, completa o pódio com o aproveitamento de 65,3%.

Por outro lado, o pior desempenho de um treinador do Timão na era dos pontos corridos é de Sylvinho. Em 2021, ele encerrou o Campeonato Brasileiro com 50% de aproveitamento (veja a lista completa no fim da matéria).

Ramón Díaz chegou ao Corinthians na metade da temporada e, não só livrou o time do rebaixamento à Série B, como também levou a equipe do Parque São Jorge à Libertadores de 2025. Ele concluiu o ano prestigiado pela diretoria do clube pela sequência de nove vitórias consecutivas na reta final do Brasileirão.

A série positiva na reta final, ainda, garantiu a permanência do treinador para a próxima temporada.

Veja o ranking de aproveitamento de técnicos do Corinthians nos pontos corridos (2003-2024):