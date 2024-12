Goleiro com mais jogos sem sofrer gols no Brasileirão, John teve ano de destaque pelo Botafogo

O goleiro John teve um ano para não esquecer em 2024. Em sua primeira temporada pelo Botafogo, conquistou o título do Campeonato Brasileiro e da Copa Libertadores. Além dos troféus, o arqueiro teve a missão de ocupar o lugar deixado por Lucas Perri, mas deu conta do recado com boas atuações.

No torneio nacional, John ficou 16 jogos sem ser vazado, sendo o líder no quesito ao lado de Weverton, do Palmeiras. O botafoguense também foi o goleiro que sofreu menos gols por jogo, com 0.74. No Brasileirão, John realizou 34 partidas e sofreu apenas 25 gols. O arqueiro do Glorioso ainda ficou em quarto lugar na porcentagem de bolas defendidas (79%) e de passes certos (77%). Os números são do Sofascore.