Fluminense renova com o técnico Mano Menezes para 2025

Mano Menezes teve seu contrato renovado e será o técnico do #TimeDeGuerreiros na temporada 2025!

Seguimos juntos, Mano! ???

Saiba mais >> https://t.co/Nvbyn2mX7e pic.twitter.com/0JA0wCzGMX

? Fluminense F.C. (@FluminenseFC) December 16, 2024

Mano chegou ao Fluminense em julho e assumiu a equipe com apenas seis pontos após 13 partidas no Campeonato Brasileiro. Desde então, dirigiu o time em 31 ocasiões, entre Série A, Libertadores e Copa do Brasil, conquistando 13 vitórias, oito empates e 10 derrotas, gerando um aproveitamento de 50,5%.

No Brasileirão, foram 25 jogos, 11 vitórias, sete empates e sete derrotas, com 23 gols marcados e 18 sofridos. Com o técnico, o Tricolor teve a segunda melhor defesa da competição e ficou 13 partidas sem sofrer gols - a segunda melhor marca do campeonato.