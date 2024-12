Ex-São Paulo é anunciado como novo treinador do elenco sub-15 do Ceará

Nesta segunda-feira, o Ceará anunciou que Bruno Cortez será o novo treinador da equipe sub-15. O ex-jogador, que teve passagens por São Paulo e Grêmio, pendurou as chuteiras neste ano.

"É com muita alegria e gratidão que recebi essa oportunidade de iniciar minha carreira como treinador no sub-15 do Ceará. Após 20 anos como atleta profissional, viver esse novo momento como técnico é algo muito especial e para o qual eu me preparei muito, realizando cursos e acompanhando o trabalho de outros grandes profissionais", comentou Cortez.