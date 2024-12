Ex-Corinthians marca, e Inter de Milão atropela a Lazio em duelo direto no Italiano

O primeiro gol da goleada do time visitante saiu aos 41 minutos do primeiro tempo. Após revisão no VAR, o árbitro viu a bola tocar na mão de Gigot e marcou o pênalti para a Inter. Çalhanoglu bateu firme no meio do gol e abriu o placar da partida.

Aos 45, a Inter se aproveitou de uma Lazio atordoada com o gol sofrido e ampliou o marcador. Após troca de passes, Dumfries recebeu na direita e cruzou para Dimarco, livre na grande área, bater de primeira e marcar o segundo tento dos visitantes.

A Inter começou o segundo tempo no mesmo ritmo e, aos cinco minutos, chegou ao terceiro gol. Çalhanoglu encontrou Barella livre na intermediária. O meia dominou e finalizou no ângulo de Provedel, anotando um golaço em Roma.

Três minutos depois, o time visitante marcou o quarto gol. Bastoni recebeu no lado direito do campo e cruzou para Dumfries na segunda trave. O lateral holandês antecipou a marcação, tocou de cabeça no canto e balançou as redes da Lazio mais uma vez.

Depois de um início avassalador, a Inter, com a vitória praticamente decretada, diminuiu o ritmo. Mesmo assim, o time de Milão marcou mais um gol. Aos 32 minutos, o brasileiro Carlos Augusto tomou a bola no campo de ataque, correu para a grande área e recebeu a devolução de Dimarco. O ex-Corinthians dominou e tocou por cima de Provedel para marcar o quinto tento dos visitantes no jogo.

E ainda deu tempo de sair mais um gol. Aos 44 minutos, Thuram recebeu de Mkhitaryan na área, limpou a marcação e bateu forte no canto para, enfim, dar números finais à partida.