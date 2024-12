Corinthians é procurado por site de acompanhantes para aporte em possível contratação de Pogba

Publicamente, o Corinthians nega qualquer negociação com Pogba. Em contato com pessoas da diretoria do clube, a reportagem da Gazeta Esportiva ouviu que não há tratativas em andamento.

"Não tem nada. Não falamos, não conversamos, por enquanto não chegou nada até mim. Sempre deixei muito claro que estamos conversando direto, eu e o Fabinho [Soldado] junto com a comissão. Se houver alguma necessidade em uma posição, não vamos medir esforços para qualificar ainda mais nosso elenco em 2025", disse o presidente Augusto Melo em entrevista à Rádio Craque Neto.

Já o jogador se mostra disposto a atuar no Corinthians. Em entrevista, Pogba disse que "jogaria de graça" na equipe ao lado de Memphis Depay. Além disso, o meia tem publicado mensagens enigmáticas e fotos com uma camisa com as cores brasileiras no Instagram.

Pogba está suspenso do futebol desde agosto de 2023, quando testou positivo para testosterona depois de um jogo contra a Udinese, pela primeira rodada do Campeonato Italiano. O atleta rescindiu contrato com a Juventus em meados de novembro e, desde então, está sem clube.

A pena inicial do francês era de quatro anos, mas a Corte Arbitral do Esporte reduziu para 18 meses. Assim, o meio-campista está liberado a atuar a partir de março de 2025.

A reportagem da Gazeta Esportiva apurou que, com o sucesso de Memphis Depay, o Corinthians tem o interesse de fazer mais contratações de impacto para a próxima temporada, e para isso contaria com o aporte da patrocinadora Esportes da Sorte.