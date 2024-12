Conmebol divulga ranking de clubes para temporada de 2025; Palmeiras perde liderança

Nesta segunda-feira, a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) anunciou o ranking de clubes para 2025, que será utilizado para definir os potes dos sorteios das fases preliminares e de grupos da Libertadores e da Sul-Americana de 2025. O sorteio das primeiras fases das competições serão realizados nesta quinta-feira, em Luque, no Paraguai, a partir das 12 horas (de Brasília).

O Palmeiras, líder do ranking de 2024, foi ultrapassado pelo River Plate e agora ocupa a segunda colocação, com 9012,6 pontos. O São Paulo aparece na oitava posição, com 5286,6 pontos. A equipe, inclusive, subiu uma posição, já que no último ranking estava em nono lugar.