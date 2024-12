Confira o top 5 artilheiros do São Paulo na temporada 2024

O atacante Ferreirinha aparece em terceiro, com oito tentos. O atleta balançou as redes três vezes no Paulistão, incluindo o gol de empate contra o Novorizontino nas quartas de final, e cinco vezes pela Série A.

Empatado com ele, destaca-se André Silva. O jogador foi responsável por marcar sete gols no Campeonato Brasileiro e um na Libertadores.

Na quarta posição da lista de artilheiros, aparece o experiente volante Luiz Gustavo. Ao longo do ano, anotou cinco tentos, sendo dois no Brasileirão, dois no Paulistão e um pela Copa do Brasil.

Por fim, na quinta posição, surgem Juan, Alisson, Bobadilla, Erick e William Gomes, o único dos cinco a marcar três gols somente em uma competição (Série A).

Já Juan fez um na primeira fase do Campeonato Paulista e os outros dois pela Copa do Brasil. Erick também anotou um no Estadual e um na Copa do Brasil. Já o terceiro foi pelo Brasileirão.

Por fim, Bobadilla e Alisson, além de estarem empatados com três, marcaram todos os tentos pela mesma competição: Paulistão, Série A e Libertadores.