CBF elege melhor trio de arbitragem do Brasileirão; melhor VAR também é divulgado

"Me sinto lisonjeada em estar no melhor quarteto de arbitragem. O futebol é uma paixão nacional e merece ter árbitros de alto nível. Agradeço à CBF e à Comissão de Arbitragem por colocar o trabalho acima do gênero e me permitir atuar na principal divisão do futebol brasileiro", disse Neuza.

"É uma alegria indescritível fazer parte dessa premiação, sabendo da qualidade que a arbitragem brasileira tem. Prova disso foram as diversas competições internacionais com representantes nossos em destaque. Agradeço à Comissão de Arbitragem por cada oportunidade que me foi dada", celebrou Nailton.

"Me sinto profundamente feliz, visto que temos difícil missão de nos empenhar ao máximo para dar ao futebol brasileiro a maior justiça desportiva possível. Dedico esse prêmio à minha família, pilar importante em todo meu trabalho, minha esposa Márcia e meus filhos Julio e Ricardo, e também aos colegas de trabalho, especialmente a todos os VAR e AVAR do Brasileirão que trabalharam comigo", festejou Wagner.

Segundo a CBF, o quarteto foi definido de acordo com os critérios estabelecidos pela Comissão de Arbitragem da entidade.