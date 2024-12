Bahia empata com o Pumas em duelo de estreantes pela Brasil Ladies Cup

Com o fim da primeira rodada do Grupo A, a seleção paraguaia lidera a chave com três pontos, seguida por Pumas e Bahia, ambos com um. O Avaí/Kindermann, zerado, é o lanterna. Os jogos do Grupo B começam nesta segunda-feira, com confrontos entre Grêmio e Sport, às 16h (de Brasília), e River Plate e Athletico-PR, às 20h.