Atacante do Palmeiras, Letícia se despede da equipe feminina após duas temporadas: "Meu ciclo foi lindo"

A atacante Letícia Ferreira se despediu do Palmeiras nesta segunda-feira. A jogadora de 24 anos anunciou sua saída do clube depois de duas temporadas e agradeceu ao time e torcedores pelo período.

"Meu ciclo no Palmeiras foi lindo e muito feliz, mas hoje se encerra para que novas histórias possam ser escritas. Meu muito obrigada à comissão técnica, staff, companheiras de equipe e todos que estiveram comigo nessa trajetória. Quero expressar minha imensa gratidão a todos os torcedores pelo apoio durante o tempo em que estive no clube. Foram momentos inesquecíveis, e sempre levarei no coração o carinho e a energia de todos", escreveu a atleta em seu perfil no Instagram.

Lelê chegou ao Palmeiras em 2023. Ao todo, ela se despede das Palestrinas, com 53 jogos disputados e 22 gols. Em 2024, a atacante esteve em campo em 24 oportunidades e marcou sete bolas na rede. A atleta também conquistou um título: o Campeonato Paulista deste ano.