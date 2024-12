Veja como Carrillo superou expectativas e ganhou renovação de contrato no Corinthians

O meio-campista André Carrillo chegou ao Corinthians sem muito alarde, mas rapidamente superou as expectativas. Pilar do time de Ramón Díaz, o jogador está prestes a renovar seu contrato com o clube.

O peruano, que já havia trabalhado com Ramón no Al-Hilal, da Arábia Saudita, chegou ao clube no mês de setembro, mas não causou muita comoção. Isso porque ele foi oficializado apenas um dia após o anúncio de Memphis Depay. A chegada do holandês acabou ofuscando Carrillo.

Contudo, o jogador de 33 anos foi conquistando o seu espaço aos poucos. Ele começou na reserva a vinha alternando entre os titulares.