Sada Cruzeiro vence o Trentino e conquista o penta do Mundial de Clubes

Com apoio da torcida em Uberlândia, o time brasileiro não deixou barato e venceu o terceiro set. Decisivo, Matheus Brasília acertou três aces para sacramentar o triunfo por 25/16.

Na última parcial, o Sada Cruzeiro manteve a liderança no placar com uma postura agressiva e garantiu o título com um saque na rede do Trentino.